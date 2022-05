Deventer moeder én dochter treden aan op NK dans in Ahoy: ‘Het is als een droom die uitkomt’

Florence Tonk vertelt in Deventer boekhandel Broekhuis over ‘Het verhaal van Nederland’

Historica Florence Tonk vertelt donderdag 12 mei in Boekhandel Broekhuis in Deventer over de totstandkoming van het project Het verhaal van Nederland, de rol van Deventer en het succes van de televisieserie met Daan Schuurmans in de rol van verteller.

