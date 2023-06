Deventer museum duikt in gepolariseerd Nederland (en de Hanzetijd): ‘Het barst van de kloven’

Dollemans­rit van man (21) uit Deventer zorgt voor ravage bij gemeente­huis Wijhe

Een 21-jarige man uit Deventer is de veroorzaker van een ravage afgelopen weekend op het Raadhuisplein in Wijhe. De automobilist, onder invloed van alcohol, knalde in de vroege zondagochtend vol op een stenen muurtje en een kunstwerk pal voor het gemeentehuis. De schade bedraagt zeker duizenden euro’s.