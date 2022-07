Deventer ondernemers opgelucht; auto's verdwijnen uit Vleeshouwerstraat en Kleine Overstraat

Dat er een eind komt aan het gemotoriseerd verkeer in de Vleeshouwerstraat en Kleine Overstraat is voor veel ondernemers in de twee zogeheten ‘Paraplustraatjes’ een opluchting. Met name restauranthouders zijn blij omdat hiermee een eind komt aan ‘die jonge gasten met blerende muziek die rondjes scheuren door de binnenstad’.