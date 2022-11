Deventer ontvangt enorm bedrag uit Den Haag, 30 miljoen euro moet stad vooruit helpen

Met Video / Poll Erger je je aan al het herfstblad? Fons en Jan uit Deventer blazen het weg: ‘Het ligt onder een vergroot­glas’

Enorme bladerhopen. In deze herfstige weken kan niemand eromheen. Maar vaak zijn ze binnen een paar dagen weer weg. Wie zit daarachter? De Stentor loopt een ochtendje mee in Deventer. ,,We hebben echt gemotoriseerde bladblazers nodig.’’

9 november