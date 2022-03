Deventer opvanglocatie voor Oekraïners bijna klaar, maar gemeente zoekt met spoed meer plek

Alex zit vanuit Deventer online in zijn Oekraïense klas (maar zijn docent moet soms even de schuilkel­der in)

De 17-jarige Oekraïner Alex heeft zijn onlineles voor vandaag erop zitten. Niet de makkelijkste opgave. Zijn klas is door heel Europa gevlucht. En zijn docent vlucht af en toe de schuilkelder in als het luchtalarm gaat. Alex heeft sinds vrijdag onderdak in Deventer.

15 maart