Deventer positief over metamorfose autovrij Grote Kerkhof (maar dit is wat de mensen missen)

VIDEO & POLLHistorisch moment in Deventer; het Grote Kerkhof is als autovrijplein zo goed als klaar. Die metamorfose wordt zaterdag tot ver in de avond avond gevierd. Aan het autovrij maken en uiteindelijke herinrichtingsplan - budget 2,8 miljoen euro - ging veel discussie vooraf. Wat zijn nu de reacties? ,,Ik geef het een dikke acht, met een paar kanttekeningen.”

Frans Schräder, eigenaar modezaak in de Lange B. ,,Ik vind het prachtig geworden. De rust en ruimte die het uitstraalt, maar toch midden in de stad. Een aanwinst voor Deventer. Hoor ik ook van klanten in de zaak, van Deventenaren en dagjesmensen. Klopt, ik was aanvankelijk niet blij met het autovrij maken. Vooral door de manier waarop het ging in de politiek.’’

,,Dat besluit (in 2012, red.) kwam toen uit het niets. In ruil voor steun voor de bouw van het nieuwe stadskantoor, kreeg GroenLinks het autovrijmaken er toen door. Probleem was dat er aanvankelijk geen alternatief kwam voor het verdwijnen van al die parkeerplekken. Toen het plein in 2019 uiteindelijk autovrij werd merkten we dat meteen. De omzet kelderde. Dat is gelukkig gekeerd.’’

,,We zijn blij dat er gaandeweg als alternatief extra parkeerplekken op de Worp zijn gekomen. Maar nog blijft de bereikbaarheid een punt. Met voldoende parkeerplekken in dit deel van de stad - ook voor bewoners. Een oplossing kan zijn een transferium langs de A1, met een pendeldienst. Maar over dat plan horen we weinig meer van de gemeente.”

Poll Wat vindt jij van de nieuwe inrichting van het Grote Kerkhof? Fantastisch, kan niet beter

Mwah, kan er mee door

Ik vind het niets, zonde geld

Ik heb geen mening Wat vindt jij van de nieuwe inrichting van het Grote Kerkhof? Fantastisch, kan niet beter (50%)

Mwah, kan er mee door (18%)

Ik vind het niets, zonde geld (28%)

Ik heb geen mening (4%)

Volledig scherm Een dansoptreden van kinderen in de nieuwe waterspeelplaats op het Grote Kerkhof. © Ronald Hissink

Martin Kleine Schaars, architect uit Deventer. ,,De gemeente had rond 2017 drie andere varianten voor de herinrichting voor het plein, dat waren gewoon slechte plannen. We zijn toen een petitie gestart, met als resultaat dat er een nieuw plan kwam. Mooi geworden, vind ik.’’

,,De rijbaan voor auto's, bestemmingsverkeer dat hier nog mag komen ligt precies goed om het pleingedeelte. Niet te dicht op de kerk, die goed uitkomt. Had ik zelf ook zo in gedachten. Ik geef het resultaat een dikke acht, met kanttekeningen. Er mogen meer bomen komen, het oogt her en der wat kaal. De verharding (soort grint, red.) is een gedurfde keuze. Oogt Frans, ik zag het laatst nog in Lyon. Daar onderscheidt Deventer zich mee, ik vind het mooi.’’

,,Maar hoe houdt dat zich als het hard waait? Stuift het? Bij de hevige regen vorige week ontstond vanaf het plein een stroom water, met flink wat zand, die richting de IJssel liep. Ik neem aan dat ze daar nog iets aan doen. Dit autovrije plein trekt de binnenstad en IJssel meer naar elkaar toe. Volgende stap daarin moet zijn dat de snelheid op de Welle, langs de IJssel, waar je vanaf het plein met enkele stappen bent, naar 30 kilometer gaat. Dan krijg je een mooie boulevard.”