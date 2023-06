Deventer rapper Convex Kafka moet de cel in voor tweet over Rutte en De Jonge: ‘Het was een grap’

Deventer museum duikt in gepolari­seerd Nederland (en de Hanzetijd): ‘Het barst van de kloven’

Stinkend rijke handelaren en straatarme arbeiders. De kloof tussen deze twee groepen Deventer burgers was immens in de Hanzetijd, toont het Geert Groote Huis in een nieuwe tentoonstelling. En die kloof bestaat nog steeds. Wat kunnen bezoekers leren van het verleden?