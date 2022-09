Deventer scholen met vertraging in 2023 gesloopt voor honderd nieuwbouwhuizen, met woonzorg-concept

Met Video Zo krijgen jonge kunste­naars als Bart (31) ruimte in de Deventer binnenstad: ‘Er is te weinig support’

Kunst moet zichtbaar zijn, vinden enkele Deventer organisaties. Jonge kunstenaars vinden echter lang niet altijd een plek om hun werk te laten zien. In de binnenstad krijgen ze nu de kans om nieuwe dingen te maken en te exposeren. Bart Koldewee trapt af in de Bergkerk. ,,Ik had dit anders nooit gemaakt.’’

4 september