Deventer Schouwburg gelooft in eigen verbouwing: ‘32 miljoen veel geld? Het is hoe je het bekijkt’

Sociëteit der Bergenvaar­ders en MKB Deventer houden bijeen­komst over ontwikke­ling Roto Smeets-ter­rein

In Deventer is de sloop van Roto Smeets in volle gang. Op het terrein van de voormalige drukkerij moeten niet alleen woningen verrijzen maar wordt ook 30.000 vierkante meter aan bedrijfs- en werkruimtes ontwikkeld. Op 24 januari houden de Sociëteit der Bergenvaarders en MKB Deventer een bijeenkomst over de invulling van de bedrijfs- en werkruimtes.

17 januari