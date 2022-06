Deventer steeds grotere toeristenmagneet: ‘We hadden gewoon te weinig hotels’

Een nachtje in een hotel in de oude binnenstad, op een camping in het buitengebied of in het splinternieuwe Van der Valk-hotel langs de A1. Steeds meer toeristen weten Deventer te vinden. En daar is toerismewethouder Thomas Walder (D66) maar al te blij mee. Het is een welkome opsteker na jaren waarin hotels, horeca en de recreatiesector met veel coronamaatregelen moesten dealen.