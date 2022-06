Deventer terrassen permanent stukje groter, maar horeca niet blij: ‘Moet wel een eerlijk speelveld zijn’

Blaast ledenterug­loop muziekvere­ni­gin­gen rond Deventer op? ‘Je moet het ook modern aanpakken’

Een orkest is pas een orkest als je genoeg muzikanten bij elkaar hebt. Bij muziekvereniging Actief is dat steeds lastiger. Jonge aanwas is er nauwelijks. Niet alleen in Deventer is dit problematisch. Actief zet volop in op ‘goedkopere’ muzieklessen voor jongeren uit armere gezinnen. Maar werkt dat? ,,We moeten er gewoon meer mensen bij hebben.’’

2 juni