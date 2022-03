Deventer verkiezingen: windmolens splijtzwam, diftar wankelt en wordt Welle autoluw?

Einde aan serie van schapen­slach­tin­gen met oppakken Deventer duo? Forse straffen dreigen

Gedupeerden zijn blij dat de politie twee Deventenaren heeft aangehouden die in verband worden gebracht met de slachting van hun schapen. ,,Het is twee jaar geleden, maar ik kan er nog kwaad om worden als ik er aan denk. Ik hoop dat ze zwaar gestraft worden’’, zegt Henny Overkempe van kinderboerderij De Vijverhof in Olst.

10 maart