Deventer vluchtelingenboot blijft langer liggen op de IJssel: ‘Horen eigenlijk geen klachten’

De asielboot voor vluchtelingen op de IJssel bij Deventer blijft langer liggen. Het partyschip meerde vorig jaar oktober langs de Pothoofdkade aan en zou daar tot in maart blijven liggen. De duur is vanwege de asielcrisis in Nederland verlengd, tot (minimaal) half januari volgend jaar.

Dat hebben burgemeester en wethouders van Deventer besloten. Wethouder Rob de Geest (PvdA, asielzaken) stelt dat het schip langer dan verwacht hard nodig blijkt, nu er nog steeds vluchtelingen naar Nederland komen en er een tekort aan opvangplekken is. ,,In het hele land blijft er vooralsnog een tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers. Ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel blijft hoog.”

Klachten

De Geest wijst er op dat de opvang op het schip tot nu toe ‘heel goed gaat’. ,,We horen er eigenlijk geen klachten over. Met de buurt is er goed contact. Er zijn ook flink wat mensen in Deventer die hulp bieden aan de bewoners op het schip. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten of hulp bij de taal.”

Volledig scherm De asielboot aan het Pothoofd. © Ruben Meijerink

Bewoners van de omgeving Pothoofd worden op 7 maart (18.30 uur) bijgepraat tijdens een informatieavond. Op het schip verblijven (maximaal) 184 vluchtelingen, onder meer uit Syrië.

Volgens De Geest wil de nieuwe datum van half januari 2024 niet zeggen dat het schip dan weggaat. ,,Het blijft heel moeilijk in te schatten. Het is tijdelijk, dat zeker, maar voor hoe lang exact is moeilijk te bepalen. We kunnen ook niet zeggen tegen de buurt, het is voor onbepaalde tijd. Januari is net als nu weer een meetmoment.”

De kosten van de opvang komen volledig voor rekening van het rijk.

