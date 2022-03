Deventer voetbalvereniging Davo haalt ruim vierduizend euro op voor Oekraïense oorlogsslachtoffers

Toeterende busjes in de nacht en andere overlast door illegale kamerver­huur in Deventer: ‘Dit moet ophouden’

Busjes toeterend in het holst van de nacht om arbeidsmigranten op te pikken, voor een nieuwe werkdag. Of vuilniszakken die gedumpt zijn in de wijk. Het aantal meldingen van illegale kamerverhuur, en daarmee gepaarde overlast, is in de Deventer wijk Voorstad fors toegenomen. ,,Zoek naar een oplossing voor de huisvesting, een arbeidsmigrantenhotel bijvoorbeeld.’’

18 maart