Deventerse Loes Adegeest vierde bij NK tijdrijden; junior Vincent van Dorp pakt brons

Adegeest (25), groot geworden in Dalfsen, is bezig aan een tweede wielerleven, nadat ze in 2019 een jaar als prof reed bij Parkhotel Valkenburg. Mede dankzij een zware val kwam haar talent er nooit helemaal uit. Via het clubteam Jan van Arckel, in dat shirt won ze vorig jaar zes koersen, keerde ze begin dit jaar terug in het profpeloton namens de Belgisch/Ierse formatie IBCT. De vijfde plek was een bevestiging voor haar goede vorm.