Deventerweg richting Epse afgesloten na ongeluk, motorrijder naar ziekenhuis

Brand in insectenho­tel: ‘Ook in deze tijd van het jaar zit zo’n ding vol met leven’

,,Of er veel leven in zo’n insectenhotel zit in deze periode van het jaar? Zo’n ding zit helemaal vol!’’ Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit reageert op de brand in een insectenhotel in het Gooikerspark in Deventer. Dat bouwwerk is door brand verwoest. De gemeente Deventer doet aangifte.

25 maart