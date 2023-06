Diepenveen in rouw: voetballertje (7) overlijdt tijdens fietsritje naar training

UPDATE | met video Motorrij­der (61) uit Wijhe ernstig gewond bij harde botsing met auto op dijk tussen Deventer en Olst

Een motorrijder is vanochtend ernstig gewond geraakt bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Deventer en Olst. Bij de aanrijding schoten de motor en een auto van de dijk af. Beide bestuurders raakten daarbij gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was een deel van de dijk nog uren dicht, deze is inmiddels weer vrij.