Dieven beroven dame in Deventer maar genieten dankzij alerte omstander niet lang van de buit

Duidelijke signalementen

Met duidelijke signalementen in het achterhoofd, trokken verschillende politie-eenheden door de omgeving. Bij bushalte Papenblik zagen agenten een man die voldeed aan de omschrijving van de ooggetuige. De verdachte, een 21-jarige Deventenaar, werd aangehouden. Even later werd de andere mogelijke dader, een 19-jarige man uit Deventer, gearresteerd in zijn woning. Beide jongemannen zijn opgesloten in het Apeldoornse politiecellencomplex en worden later verhoord.