Dijkman wint verrassend derby op Bathmen te Paard

Zij ruilden hun stadstuin van 12 vierkante meter in voor dit boerenerf in Salland: 'Zie hier meer mensen dan in Haarlem'

Het verhaal van Paul Tijssen (40), Katja Hazenberg (39) en hun twee dochters Lou (5) en Jula (1) doet aan als een aflevering van Ik Vertrek. Begin dit jaar verruilden ze hun tuin van 12 vierkante meter in Haarlem voor een erf van 17.000 vierkante meter in Nieuw Heeten. Horecabloed is er wel, maar hoe start de trekker? En wat eten pauwen eigenlijk?

7 maart