Dit bedrijf uit Deventer heeft Coca-Cola en Amazon als klant dankzij unieke manier van stapelen

Met video Man levensge­vaar­lijk gewond in Deventer: mogelijk slachtof­fer van steekpar­tij

Passanten troffen vannacht een levensgevaarlijk gewonde man aan in de binnenstad van Deventer. De traumaheli werd opgeroepen, maar die was nog ver weg. Verpleegkundigen van twee ambulances ontfermden zich daarom over de gewonde en brachten hem naar het ziekenhuis in de stad.

16 juni