Dit is waarom GA Eagles wél twee jaar lang zonder boetes bleef: ‘Wij lopen voorop’

Mooi schouwspel in weiland Olst; tientallen ooievaars maken zich klaar voor trek

Het is een indrukwekkend gezicht: een grote verzameling ooievaars klaar voor de trek naar het zuiden. In een weiland in Olst stonden er afgelopen weekeinde bijna honderd stuks. Aan voedsel geen gebrek. Maar bedreigen ze niet het jonge leven in de wei? ,,Ze weten een exoot uit de sloot inmiddels net zo te waarderen’’, zegt ooievaarkenner Annemieke van Nee.