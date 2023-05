Dit moet het onderwerp worden van het eerste Burgerberaad Deventer

indebuurt.nl Susan uit Deventer maakt podcast over feelgood­boe­ken: 'Dit genre is onderge­waar­deerd'

’s Avonds op de bank, op een strandbedje tijdens je vakantie of in de tuin als de zon schijnt: feelgoodboeken zijn vaak van die boeken die je even lekker tussendoor leest. Susan Muskee (30) uit Deventer is schrijver van feelgoodboeken en raakt niet uitgepraat over dit genre. “Daarom besloot ik er een podcast over te maken”, vertelt ze.