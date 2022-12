Dit plein is net vernieuwd, maar hoe moet je er nou parkeren? ‘Zo kun je er nauwelijks meer langs’

Gratis Dickens hoorspel­wan­de­ling ‘Dickens Walk’ in Deventer

Het jaarlijkse Dickens Festijn in de binnenstad van Deventer kon in 2021 niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Maar er is toen wel een Dickens hoorspelwandeling ontwikkeld: de Dickens Walk. Van 6 december tot en met 30 december is deze audiotour dit jaar te lopen.

