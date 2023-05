Dit stuurden jullie in: molen in Bathmen valt in de smaak • Burgemeester pakt onkruid in de tuin aan

Komst vluchtelin­gen naar landgoed Morgen­stern in Barchem gaat niet door: ‘Gebaseerd op misver­stand’

In het dorp Barchem is lichte beroering ontstaan over de toekomst van landgoed Morgenstern, dat net buiten het dorp ligt aan het Witzand. Eigenaar André Zaalmink drukt geruchten over opvang van vluchtelingen op zijn landgoed de kop in. Volgens hem is alles gebaseerd op een misverstand. ,,Ik wilde alleen maar mensen helpen.”