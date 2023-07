Dit stuurden jullie in: Wat doet die haan in Diepenveen? • Okkenbroek bereidt zich voor op groot feest

MIJN STENTORRijd je wel eens door Diepenveen? Ria legt uit wat een bijzondere muurschildering daar doet. Geeke praat ons bij over het aanstaande eeuwfeest van de school in Okkenbroek én we blikken nog even terug op Deventer op Stelten: dit stuurden onze lezers uit die omstreken deze week in!