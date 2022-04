Diversiteit en inclusie staan een middag lang centraal in MIMIK in Deventer

Het festival is bedoeld voor mensen die binnen hun organisatie al bezig zijn met diversiteit en inclusie, of hier mee aan de slag willen gaan. ,,We laten zien wat er in de praktijk al aan diversiteit en inclusie gedaan wordt en waar we naar toe kunnen groeien”, zegt Gerja Meima. Zij is directeur van het Etty Hillesum Centrum in Deventer, dat het festival organiseert. In opdracht van de gemeente Deventer is het centrum met het thema aan de slag gegaan. Dat gebeurde onder meer door het aanstellen van een kwartiermaker, in de persoon van Samira Barari.