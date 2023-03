Doe hier onze kieswijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen en waterschappen

We maakten een kieswijzer voor elf van de twaalf provincies en alle waterschappen van Nederland. Deze is nagenoeg compleet: 11 van de 12 provincies en alle waterschappen zijn beschikbaar (alleen Drenthe doet niet mee).

Het gebruik is simpel: vul je postcode in en je komt automatisch terecht bij de kieswijzer die gaat over jouw provincie of waterschap.

Of je dus op het platteland in Salland of de Achterhoek woont of in het hart van Zwolle, Deventer of Apeldoorn; je komt altijd uit bij stellingen over jouw gebied.



Stemhulp voor verkiezingen

De kieswijzer, die we ontwikkelden in samenwerking met MijnStem, behandelt alleen thema’s waar jouw provincie of waterschap echt over gaan. Je krijgt dus geen vragen over het al dan niet verlagen van de btw of het sluiten van de grenzen. Daar beslist het kabinet immers over.

Maar het gaat bijvoorbeeld wel over de aanleg van die ene weg waar al zo lang discussie over is. En over plannen rondom de wolf. Of over de vraag of jouw waterschap alleen de dijken moet onderhouden of ook een eigen klimaataanpak moet ontwikkelen.

Niet alles in het leven is zwart-wit, en dus krijg je regelmatig meer keuze dan een simpel ‘ja’ of ‘nee’. Met behulp van een schuifknop - een slider - kun je de positie bepalen die het best bij jou past. En natuurlijk kun je ook per onderwerp zien hoe politieke partijen erover denken.

Welke partij past bij mij?

Nadat je de kieswijzer hebt ingevuld, krijg je te zien welke partijen in jouw provincie of waterschap het vaak met je eens zijn en welke juist ver van je afstaan. Zo krijg je dus meer inzicht, al bepaal jij natuurlijk helemaal zelf welk hokje je op 15 maart rood kleurt.

Alle waterschappen en elf provincies verleenden hun medewerking aan de totstandkoming van de kieswijzer. Alleen de provincie Drenthe zag af van deelname.

Waar gaan provincies over? Op de site van de Rijksoverheid wordt dit op een rijtje gezet. De provincie: • bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening; • bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Daarvoor maakt de provincie zogeheten structuurplannen. Gemeenten houden hier rekening mee bij het maken van hun bestemmingsplannen; • is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen; • zorgt voor schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Dit staat in de nationale milieuwetgeving; • realiseert nieuwe natuur en behoudt huidige natuur; • houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. Daarnaast gaat de provincie verontreiniging tegen, bijvoorbeeld door bodemsanering; • houdt toezicht op de waterschappen; • houdt toezicht op de gemeenten. De gemeenten laten elk jaar hun begroting en jaarrekening goedkeuren door het college van Gedeputeerde Staten. Wat doen waterschappen? Daar schrijft de Rijksoverheid het volgende over: een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je genoeg en schoon water heeft. En dat je beschermd bent tegen te veel water. Een waterschap heet ook wel hoogheemraadschap.