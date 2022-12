Doek valt na 29 jaar voor Deventer rijschool Oscar Palm: ‘Konden geen nieuw personeel meer vinden’

Duizenden verkeersdeelnemers leerden bij hem de fijne kneepjes van het rijden. Of dat nou in een auto, vrachtwagen, op een motor of een brommer was. Aan die tijd komt nu een einde. Want de rijschool van Oscar Palm uit Epe, vooral actief in de regio rond Deventer, is failliet. Voor leerlingen en instructeurs heeft het faillissement vooralsnog minimale gevolgen: zij kunnen (bijna allemaal) terecht bij een andere rijschool.