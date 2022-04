Dokter Evie (1) van het Deventer Ziekenhuis geeft haar patiënt een lik als waardering

Evie wordt natuurlijk gekscherend dokter genoemd. Soms zelfs met de achternaam Dog erbij. Want het voornaamste dat Evie gaat doen in het ziekenhuis is helpen. ,,Eigenlijk is ze een afleider bij de therapie die ik geef", legt haar baasje Jolanda ten Brinke uit. Ze is ergo- en handtherapeut in het Deventer Ziekenhuis.