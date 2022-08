Donkere wolken boven Deventer asfaltbedrijf: verdubbeling boete voor te veel uitstoot giftige stoffen dreigt

Dat staat in een brief van de Omgevingsdienst IJsselland die de Stentor in handen heeft. In eerste instantie werd het bedrijf een last onder dwangsom opgelegd (dreigende boete) van 40.000 euro per maand, die kan oplopen tot maximaal 200.000 euro. Nu besluit de Omgevingsdienst IJsselland in opdracht van de gemeente Deventer de mogelijke boetes te verhogen naar 80.000 euro per maand, met een maximum van 400.000 euro. Hoe zit dat precies?