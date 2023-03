Doodeng, die woekercoaches en gebakkenlucht-goeroes

Lidberg verovert steeds meer harten: ‘Iemand die er 20 maakt speelt niet bij GA Eagles’

Als er iemand in het huidige elftal van Go Ahead Eagles niet onomstreden is, dan is het spits Isac Lidberg. De 24-jarige Zweed steelt de voorbije weken echter steeds meer harten en echt niet alleen door zijn tomeloze inzet.