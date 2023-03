Dorpsschool Nettelhorst heeft ondanks grote belangstelling te weinig leerlingen en dreigt te verdwijnen: ,,De klok tikt, we krijgen geen eerlijke kans”

BMX Weseper BMX-er Schotman is blij dat de winter voorbij is ‘ik vind het echt een verschrik­king’

De afgelopen drie weken bereidde BMX’er Mitchel Schotman zich in de Zuid-Franse zon voor op de naderende seizoensstart. In de afsluitende wedstrijd in Sarrains afgelopen weekend, waar voor Nederland ook punten vielen te verdienen voor de olympische ranking, miste hij beide keren de finale.