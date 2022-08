Drietal hoort jaren cel eisen voor dealen harddrugs in Deventer, Zutphen en Lochem: ‘Net een grote snoepwinkel’

Minifesti­val met ‘flinke dosis lol en gekkigheid’ bij tienjarig bestaan van De Plataan in Deventer

Ateliergebouw De Plataan in Deventer bestaat tien jaar en dat wordt gevierd met een minifestival. Speciaal voor dit feest op zaterdag 3 september zijn er zeefdrukken, linosnedes en taarten in de maak, worden Spaanse danseressen opgetrommeld, is papier, verf en inkt ingekocht en zijn er rokjes genaaid. ‘Allemaal voor een flinke dosis lol en creativiteit’, aldus de organisatie.

14:40