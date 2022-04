DSC Diepenveen hengelt met obligaties 1,5 ton binnen voor vernieuwing clubhuis: ‘Meer dan gehoopt’

Taakstraf voor handlan­gers overleden meester­brein achter miljoenen­frau­de met dierenhulp in Oost-Nederland

Miljoenen aan donaties voor dierenhulp zijn door Harry Fillinger in eigen zak gestoken. Dat oordeelt de rechtbank. De inmiddels overleden Fillinger en zijn accountant waren de spil in de criminele organisatie die vanuit Oost-Nederland opereerde. Twee medeverdachten krijgen een taakstraf voor hun rol, terwijl een derde is vrijgesproken.

15:03