Duizenden extra laadpalen nodig in Deventer: ‘Binnenstad is aandachtspunt’

Het is een onoverkomelijke ontwikkeling in Deventer. Nu rijden er zo’n 900 elektrische auto's rond, maar over een aantal jaar zal het aandeel ‘stekkerauto's’ veel groter zijn. Vanaf 2030 mogen in Nederland alleen nieuwe emissieloze, veelal elektrische, wagens worden verkocht. Deze auto's moeten aan de oplader. Op steeds meer plekken verschijnen laadpalen. Maar het is de vraag of dat snel genoeg gaat.