Duo in Deventer wil man beroven, maar dat loopt niet volgens plan

Autobrand in Deventer, politie vermoedt brandstich­ting

In de Zwolsewijk in Deventer is in de nacht van zaterdag op zondag een auto in vlammen opgegaan. De politie gaat ervan uit dat de auto opzettelijk is aangestoken en is een onderzoek gestart. ,,Dit had zo vlak naast het wooncomplex erger kunnen aflopen.”

15 mei