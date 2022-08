Economische misère dreigt voor Deventer haven door laag water: vrees voor sluiting sluis

En wéér een autobrand in Deventer, maar politie denkt niet aan opzet: ‘Waar­schijn­lijk een technische oorzaak’

Volgens de politie is er geen vermoeden van brandstichting, maar toch stond er afgelopen nacht voor de vijfde keer in minder dan twee maanden in Deventer een auto in lichterlaaie. Dit keer was het raak op de Zandweerd, aan de Vermeerstraat. ,,We werden wakker van de toeter die ineens aansprong.”

2 augustus