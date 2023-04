Een elftal om te onthouden: waarom dit Go Ahead Eagles de gunfactor heeft

Holtenaar Herman Klein Velderman stapt door vijandige sfeer uit politiek: ‘Ben er helemaal klaar mee’

Hij twijfelde al een tijd of hij nog door wilde gaan. Nu stopt Herman Klein Velderman definitief als lokaal politicus in Rijssen-Holten. Acht jaar lang was hij raadslid namens D66 en het afgelopen jaar commissielid voor fusiepartij GroenLinks/PvdA. „Ik ben er helemaal klaar mee”, vertelt de markante ex-politicus. En dat komt mede door de vijandige sfeer.