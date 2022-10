Een enorme stadionklok ónder de IJsseltribune? Twee clublegendes weten het zeker

Leegstaan­de woning in Deventer verandert in horrorhuis: ‘Verzoek past precies’

Bewoners van het Rode Dorp in Deventer sidderen richting Halloween, kinderen verheugen zich op de traditionele spooktocht. Om het ‘feest’ extra groot te maken, komt er zelfs een compleet spookhuis in de wijk: met medewerking van woonbedrijf Ieder1. Petra de Witte, die woont in het Rode Dorp, is in haar nopjes: ,,Eigenlijk sponsoren ze ons met een tijdelijke woning.”

13 oktober