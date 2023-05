Een gitzwarte toekomst voor Rusland, dat doet correspondent Geert Groot Koerkamp pijn

GA Eagles wil niet als ‘aangescho­ten eend’ door De Kuip lopen: ‘Spelen zoals we kunnen spelen’

Er is bij Go Ahead Eagles even gesproken over de atmosfeer die de ploeg zondag vanaf 16.45 uur te wachten staat in Rotterdam. En ja, de spelers moeten er ook zeker van genieten. Maar bovenal wil trainer René Hake zien dat zijn ploeg tegen Feyenoord zo speelt als het kan spelen.