Een hele rechtszaak gevuld met één blikje Bacardi-Cola

Zaterdag een heerlijke avond gehad met maatje Rolf, in Amsterdam. Joe Jackson was in vorm en wij deden er niet voor onder. Vlak voordat het concert in Carré begon, werden de kroonluchters in de zaal opgehesen. „Mensen! Mensen! Ik wil jullie niet bang maken, maar volgens mij is de zaal aan het verzakken!!”, waarschuwde mijn buurman het hooggeëerd publiek. Zestiger Rolf, nineteen forever.