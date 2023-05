Een nederlaag om nooit meer te vergeten voor GA Eagles: ‘Aan mijn kinderen vertellen’

Vierde klasse Na meer dan 150 doelpunten in twintig jaar tijd is het klaar voor Sallandia-icoon Wolvenne

Hij was eigenlijk al gestopt, maar toen collega-spits Jeremy van Krieken eerder dit seizoen geblesseerd raakte keerde Sallandia-icoon en doelpuntenkanon Ricky Wolvenne (37) nog even terug in de hoofdmacht. Het werden vanwege personele problemen alleen iets meer dan de beoogde vier wedstrijden. De publiekslieveling die in twintig jaar tijd meer dan 150 goals maakte, nam tegen SDOL (1-3) met een publiekswissel in de slotfase definitief afscheid van ‘zijn’ publiek.