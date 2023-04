Einde aan de ‘isoleer’ in jeugdzorg van Pluryn: ‘Het moet er niet uitzien als een cel’

IJsselloop Deventer verwelkomt G-lopers: ‘Hier vallen ze niet buiten de boot’

Binnenkort kunnen sportievelingen hun hardloopschoenen weer uit de kast trekken voor de IJsselloop. De zestiende editie van het Deventer hardloopevent heeft een primeur. Sinds dit jaar is er een kilometerlange G-Loop voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Een aantal leerlingen van de Daniel de Brouwerschool in Wilp loopt hier warm voor. ,,Vaak vallen ze een beetje buiten de boot.’’