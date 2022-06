Elektrische fiets accu vat spontaan vlam in kelder Deventer appartementencomplex

met video Sanne en Jordy maakten van bouwval hun droomhuis op toplocatie in Deventer: ‘Verbouwing kostte meer dan twee ton’

Van bouwval tot droomhuis: Sanne en Jordy wonen aan de rand van de Deventer binnenstad waar ze in 2017 hun parel in spe kochten om helemaal op te knappen. Nu, vijf jaar, honderden verbouwuren, tienduizenden euro’s en één kind verder, staat het in de verkoop. De waarde? Honderdduizenden euro’s meer. ,,Het huis heeft een metamorfose ondergaan, we hebben alles opgeknapt.”

