Er lag een kilo wiet bij hem thuis, maar is dat genoeg om Mohamed uit zijn huis in Deventer te zetten?

vierde klasse Ongenaak­baar Heeten wankelt in Deventer, maar viert dan alsnog feest

Onverstoorbaar walste Heeten de afgelopen maanden over alles en iedereen heen richting de titel in de vierde klasse. Uitgerekend in de kampioenswedstrijd leek er even zand in de motor te komen van de ploeg van trainer Martin Dollenkamp. In de uitwedstrijd tegen Sallandia had Heeten hulp van buitenaf nodig om alsnog het kampioenschap te vieren.