Er zijn al jaren plannen voor, maar de passantenhaven in Lochem blijft overleven: ‘Dit is een van de mooiste havens’

districtsbeker Marco Onderberg voelt zich al snel weer thuis bij Columbia: ‘Als je maar hard werkt, zeurt niemand hier’

Een keertje winnen zou zo lekker zijn voor het zelfvertrouwen. Maar verder tilt Marco Onderberg, de nieuwe trainer van Columbia, niet zo zwaar aan de tweede bekernederlaag. Schalkhaar bleef met 1-2 aan de goede kant van de score. „Het is misschien een beetje Duits, maar het is goed om te zien dat er meer discipline in ons spel komt.”