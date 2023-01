Erehaag paarden voor overleden fokker Gerrit (61) uit Lettele: ‘Hij had dit prachtig gevonden’

reactie Doelpunten­ma­ker Adekanye wil nu graag een keer wedstrijd volmaken bij GA Eagles

Bobby Adekanye bewees tegen Fortuna Sittard weer eens zijn waarde voor Go Ahead Eagles. De aanvaller zette Bas Kuipers op het spoor van de 0-1 en schoot even later zelf de tweede binnen bij de 0-2 overwinning die de Deventenaren zaterdagavond boekten in Limburg. Adekanye had alleen wel graag het einde van de wedstrijd gehaald.

8 januari