Even geen treinreizen voor reisbureau Mevo: ‘Diezelfde trein zie je in het journaal, maar dan met vluchtelingen erin’

De meest bekende treinreis die Mevo Reizen aanbiedt, is de Transsiberië Express. Een reis van Moskou naar Vladivostok over 9288 kilometer spoor. Of stap in de voetsporen van Marco Polo met de Zijderoute Express, naar China. ,,Het gekke is dat Rusland op dit moment nog visa afgeeft. Je kunt er gewoon naartoe. Het reisadvies staat op oranje, dat is in principe wel gedekt, maar ik adviseer het nu niet te doen’’, zegt Meendering.