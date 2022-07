Expositie ‘The Body Keeps the Score’ over trauma’s in Kunstenlab Deventer

Huidige Deventer Stadstrou­ba­dour stopt, voortbe­staan onzeker: ‘Een heel gekke tijd geweest’

Het voortbestaan van de Deventer Stadstroubadour is onzeker. Maarten van Veen – de huidige en eerste – stopt, maar wil het stokje graag doorgeven. Het is alleen de vraag of de gemeente nog geld wil vrijmaken. Van Veen heeft goede hoop. ,,Ik was echt een pionier.’’

27 juni