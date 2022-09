Extreme droogte en vervelende beestjes treffen velden van voetbalclubs: ‘Het ziet er echt niet uit’

Eerste schooldag: overal een juf of meester voor de klas, maar ‘invalpool staat net zo droog als de natuur’

Het is gelukt, zegt Yvonne de Haas opgelucht. De 18 basisscholen in en rond Deventer van ‘haar’ scholenkoepel Zinder gaan vandaag het nieuwe schooljaar in met een complete bezetting. ,,Wat fijn om zo te starten. Maar”, geeft ze gelijk een winstwaarschuwing af, ,,komt er een nieuwe griepgolf, dan wordt het weer spannend.”

